La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el Concurso de Precios N° 4, para el desarrollo del nuevo sitio web oficial de Turismo.

La Municipalidad de Villa La Angostura ha anunciado la apertura del 4° Concurso de

Precios, cuyo objetivo es rediseñar el sitio web oficial de Turismo, con el objetivo de

contar con una herramienta y moderna, que soporte las actualizaciones en materia de

desarrollo web.

De acuerdo con la normativa vigente que regula los procedimientos administrativos de la

Carta Orgánica Municipal, se informa:

● Retiro del pliego: los interesados podrán obtener los pliegos de bases y

condiciones en la Secretaría de Turismo, ubicada en Av. Arrayanes 9, hasta el día

30 de marzo de 2026 a las 12:00 horas.

● Presentación de ofertas: las ofertas se recibirán hasta las 9:00 horas del 31 de

marzo de 2026 en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, en calle Obispo de

Nevares N° 32.

● Apertura de sobres: a las 12 hs del día 31 de marzo de 2026 en las

Instalaciones del Centro de Convenciones Arrayanes, calle Las Frutillas 10, de la

ciudad de Villa La Angostura, Provincia del Neuquén. El acto de apertura se

realizará en presencia de los funcionarios designados por el Pliego de Bases y

Condiciones y los oferentes o representantes que deseen participar.

La Junta Evaluadora estará conformada por el Secretario de Hacienda o quien lo

reemplace, la Secretaria de Turismo y un concejal de cada Bloque. Cada uno de estos

miembros tendrá un voto en la definición de la adjudicación, en el caso de empate la

Secretaría peticionante tendrá el voto de desempate. Esta Junta evaluadora será

constituida por invitación del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), y copiada en el

total de las comunicaciones intercambiadas entre el/los oferentes y/o proponente/es,

siempre que estén referidas al concurso de precios.

Renovar el sitio web oficial no solo mejorará la comunicación institucional, sino que

también contribuirá a posicionar a Villa La Angostura como un destino

contemporáneo, accesible y preparado para recibir a los viajeros que hoy planifican

y reservan sus experiencias principalmente en entornos digitales.

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