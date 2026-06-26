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La Municipalidad de Villa la Angostura, invita al Taller de Tejido y Manualidades para Personas Mayores

Jun 25, 2026

El Área de Personas Mayores de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Taller de Tejido y Manualidades, un espacio gratuito pensado para promover el encuentro y la creatividad.Durante el taller se trabajan técnicas de tejido, crochet, bordado y distintas manualidades con materiales simples.

La propuesta no requiere experiencia previa y está orientada a generar un espacio de contención, aprendizaje y socialización entre las Personas Mayores de la localidad.La actividad se desarrolla todos los días Jueves de 14:00 a 16:00 en el Centro de Jubilados, ubicado en la calle Los Sorbus 97 de nuestra localidad.

“Estos espacios permiten fortalecer los vínculos comunitarios y acompañar a las personas mayores en su bienestar diario”, señalaron desde el Área de Personas Mayores.

Para inscripciones e información, los interesados pueden acercarse a la Secretaria de Ciudadanía, Ubicada en calle Topa Topa y las Retamas.

By Prensa Vla

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