La Municipalidad de Villa la Angostura abre el llamado a instituciones para participar en la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

Dic 3, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra abierto el llamado dirigido a Instituciones locales que deseen participar con un Stand en el Patio de Comidas durante la próxima edición de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026.

Las instituciones interesadas podrán realizar su inscripción a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd80gDaLhYEYlmkHj5jdsGj_18c2ky13ZsXpeL34zvXLnfe8A/viewform?usp=sharing&ouid=107227529985179362724

Se recuerda que los cupos son limitados y que la asignación de espacios se llevará a cabo conforme a la normativa vigente del evento.
Para consultas o mayor información, las instituciones pueden comunicarse con la Dirección de Comercio correspondiente por los canales oficiales.
• comercio@villalaangostura.gov.ar;
• Teléfono: 2944241701

By Prensa Vla

