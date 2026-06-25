El Intendente Javier Murer firmó la promulgación para obras en el Barrio Las Piedritas.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, firmó la promulgación de los Decretos N° 1486/2026 y Decreto N° 1487/2026, que permitirán avanzar con obras de infraestructura prioritarias en el barrio Las Piedritas.

Por un lado, se concretó la firma del Convenio de Compromiso de Cooperación y Financiamiento, posteriormente ratificado mediante la Ordenanza N.º 4380/2026, destinada a la ejecución de la obra de pavimentación del barrio Las Piedritas.

El acuerdo contempla un aporte provincial de $3.440.481.481, destinado a mejorar la transitabilidad y la infraestructura vial del sector.

Asimismo, se avanzó en la obra de extensión de la red de agua potable, cuyo llamado a licitación fue aprobado mediante la Ordenanza N.º 4379/2026, con una inversión de $310.000.000, destinada a ampliar la cobertura del servicio y garantizar mejores condiciones de abastecimiento para los vecinos del barrio.

Estas iniciativas reflejan el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia del Neuquén para impulsar obras estratégicas que mejoren la calidad de vida de la comunidad y acompañen el crecimiento de Villa La Angostura.

El intendente Javier Murer destacó que estas obras representan “un paso fundamental para continuar llevando soluciones concretas a los vecinos y seguir desarrollando la infraestructura que la ciudad necesita”.

“Con la firma de los convenios y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la gestión del intendente Javier Murer continúa impulsando obras históricas para el barrio Las Piedritas.”