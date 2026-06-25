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Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer firmó la promulgación para obras en el Barrio Las Piedritas.

Jun 25, 2026

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, firmó la promulgación de los Decretos N° 1486/2026 y Decreto N° 1487/2026, que permitirán avanzar con obras de infraestructura prioritarias en el barrio Las Piedritas.

Por un lado, se concretó la firma del Convenio de Compromiso de Cooperación y Financiamiento, posteriormente ratificado mediante la Ordenanza N.º 4380/2026, destinada a la ejecución de la obra de pavimentación del barrio Las Piedritas.

El acuerdo contempla un aporte provincial de $3.440.481.481, destinado a mejorar la transitabilidad y la infraestructura vial del sector.

Asimismo, se avanzó en la obra de extensión de la red de agua potable, cuyo llamado a licitación fue aprobado mediante la Ordenanza N.º 4379/2026, con una inversión de $310.000.000, destinada a ampliar la cobertura del servicio y garantizar mejores condiciones de abastecimiento para los vecinos del barrio.

Estas iniciativas reflejan el trabajo conjunto entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia del Neuquén para impulsar obras estratégicas que mejoren la calidad de vida de la comunidad y acompañen el crecimiento de Villa La Angostura.

El intendente Javier Murer destacó que estas obras representan “un paso fundamental para continuar llevando soluciones concretas a los vecinos y seguir desarrollando la infraestructura que la ciudad necesita”.

“Con la firma de los convenios y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la gestión del intendente Javier Murer continúa impulsando obras históricas para el barrio Las Piedritas.”

By Prensa Vla

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