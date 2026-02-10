Angostura Informa

La Expedición Tecnológica llegó a Villa la Angostura

Feb 9, 2026

En el día de hoy lunes 9 de febrero, se realizó en el Centro de Convenciones “Arrayanes” de nuestra localidad, Expedición Tecnológica, un evento que busca acercar la tecnología y la ciencia a los estudiantes de la región, donde los jóvenes de primaria y secundaria participaron en talleres de programación y robótica.
De este evento participo el Intendente Javier Murer, la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, la Concejal, Noelia Figueroa, la Delegada de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera, funcionarios del Gabinete Municipal, funcionarios del Concejo Provincial de Educación, y publico en general, quienes disfrutaron de la propuesta educativa.

Algunos de los proyectos destacados incluyen diferentes desarrollos, como por ejemplo
Capacitación en Inteligencia Artificial, donde estudiantes de Villa la Angostura, se capacitaron en Inteligencia Artificial a través de la Red Neuquina de Robótica e Innovación.

La Expedición Tecnológica en Villa la Angostura, busca promover la educación en tecnología y robótica, y generar interés en carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología.

