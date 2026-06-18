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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Auditoría Municipal brindó una capacitación sobre procedimientos administrativos y contrataciones públicas.

Jun 18, 2026

La Auditoría Municipal llevó adelante una capacitación destinada al personal administrativo de la Municipalidad de Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer los conocimientos vinculados a la gestión administrativa y los procedimientos de contratación pública.

Durante la jornada se desarrollaron contenidos relacionados con la correcta tramitación de expedientes administrativos, concursos de precios y licitaciones públicas, abordando aspectos prácticos y normativos fundamentales para el desempeño de las tareas diarias dentro de la administración municipal.

La actividad permitió intercambiar criterios, aclarar procedimientos y reforzar herramientas de trabajo orientadas a garantizar una gestión más eficiente, transparente y ajustada a la normativa vigente.

By Prensa Vla

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