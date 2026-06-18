La Auditoría Municipal brindó una capacitación sobre procedimientos administrativos y contrataciones públicas.

La Auditoría Municipal llevó adelante una capacitación destinada al personal administrativo de la Municipalidad de Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer los conocimientos vinculados a la gestión administrativa y los procedimientos de contratación pública.

Durante la jornada se desarrollaron contenidos relacionados con la correcta tramitación de expedientes administrativos, concursos de precios y licitaciones públicas, abordando aspectos prácticos y normativos fundamentales para el desempeño de las tareas diarias dentro de la administración municipal.

La actividad permitió intercambiar criterios, aclarar procedimientos y reforzar herramientas de trabajo orientadas a garantizar una gestión más eficiente, transparente y ajustada a la normativa vigente.