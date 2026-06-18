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Campaña de concientización vial: Villa La Angostura impulsa avisos preventivos para promover una conducción segura

Jun 18, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, en conjunto con CECAITRA, continúa desarrollando una campaña de concientización y prevención vial destinada a promover conductas responsables al volante y reducir la siniestralidad en la localidad.

En el marco de esta iniciativa, se están emitiendo avisos preventivos informativos dirigidos a conductores que han sido detectados mediante sistemas automáticos de monitoreo realizando conductas que representan un riesgo para la seguridad vial, como el exceso de velocidad o la conducción sin el uso del cinturón de seguridad.

Estos avisos tienen un carácter exclusivamente educativo y preventivo, por lo que no constituyen infracciones ni generan obligación de pago. Su objetivo es alertar a los conductores sobre situaciones que pueden derivar en siniestros viales y reforzar la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito.

Desde el Municipio se destaca que el exceso de velocidad continúa siendo una de las principales causas de accidentes de tránsito, incrementando considerablemente la gravedad de las lesiones y reduciendo el tiempo de reacción ante imprevistos.

La campaña busca fomentar hábitos de conducción más seguros mediante la información, la educación y la responsabilidad ciudadana, recordando acciones simples pero fundamentales como respetar los límites de velocidad, utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar distracciones al volante y mantener una distancia prudente con otros vehículos.

By Prensa Vla

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