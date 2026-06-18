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La Auditoría Municipal avala los fundamentos centrales del proyecto de eficiencia administrativa impulsado por el Ejecutivo

Jun 17, 2026

La Auditoría Municipal emitió el Dictamen N.º 047-AUD-2026 sobre el proyecto de Régimen de Eficiencia, Simplificación y Ordenamiento de los Procedimientos Administrativos Municipales, reconociendo la existencia de demoras administrativas, vacíos regulatorios y dificultades operativas que afectan la gestión municipal y la prestación de servicios a los vecinos.

Entre sus principales conclusiones, la Auditoría señala la necesidad de garantizar la continuidad administrativa durante los períodos de receso legislativo, actualizar los parámetros económicos afectados por la inflación, preservar la agilidad de los procesos de contratación y establecer plazos institucionales claros que otorguen previsibilidad a la gestión pública.

Asimismo, destaca que las demoras en contextos inflacionarios generan una pérdida concreta de recursos municipales y afectan la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas y sostener servicios esenciales.

El dictamen también sostiene que la iniciativa no implica restringir facultades del Concejo Deliberante, sino ordenar los tiempos institucionales para lograr un adecuado equilibrio entre control, transparencia y eficiencia administrativa.

De esta manera, la Auditoría Municipal convalida los principales diagnósticos y fundamentos que motivaron la presentación del proyecto por parte del Departamento Ejecutivo, reafirmando la necesidad de avanzar en herramientas que permitan una gestión más ágil, eficiente y acorde a las necesidades actuales de Villa La Angostura

By Prensa Vla

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