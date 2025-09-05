Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ Reporte N° 1 del día viernes 05/09/2025A las 09:00
Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENA
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda, pronóstico de bajas temperaturas con probabilidad de hielo en sectores, equipos y personal de Vialidad Nacional trabajando, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENA
Paso Cardenal Samore Habilitado
HORARIOS Tránsito en general De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷 🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷