Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré

Sep 5, 2025

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ Reporte N° 1 del día viernes 05/09/2025A las 09:00

Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENA

RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada y húmeda, pronóstico de bajas temperaturas con probabilidad de hielo en sectores, equipos y personal de Vialidad Nacional trabajando, Transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENA

Paso Cardenal Samore Habilitado

HORARIOS Tránsito en general De 9:00 a 19 hrs ARG🇦🇷 🚧 Cierre de Barrera 19 hrs 🇦🇷

By Prensa Vla

