18 agosto, 2025
1:30 pm
Angostura Informa
Información de Villa La Angostura
Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré
Ago 18, 2025
Pronóstico del clima para hoy Lunes 18 de Agosto.
By
Prensa Vla
Ago 18, 2025
Pronóstico del clima para hoy jueves 14.
Ago 14, 2025
Pronóstico del clima para hoy Miércoles 13 de Agosto.
Ago 13, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables
La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable realizá el acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
18 agosto, 2025
Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino
La Secretaría de Atención al Vecino realizara un entrega de plantines para los vecino de El Pinar y Los Volcanes, a partir de hoy.
18 agosto, 2025
Prensa Vla
Centro de Convenciones
Festival de Cine de Montaña World Tour del BANFF 2025 este Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto en Villa La Angostura.
18 agosto, 2025
Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura
Sumate este Jueves 21 de Agosto al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.
18 agosto, 2025
Prensa Vla