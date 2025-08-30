Exitoso festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y Juventud, la Secretaría de Cultura y la Coordinación de Culto, dependiente de la Secretaría de Atención al Vecino , llevó adelante este sábado 30 de agosto una gran jornada recreativa con motivo del Día del Niño, que reunió a más de 350 chicos y sus familias en el Gimnasio Municipal “Adrian Mercado”.

Durante la tarde, los más pequeños disfrutaron de super inflables, actividades recreativas, stand de pintacaritas y un stand saludable, también brindaron propuestas lúdicas y educativas.

Más tarde, los niños compartieron una super merienda con tortas y chocolate caliente, disfrutaron de un show de magia, una obra de teatro y diversas sorpresas que hicieron del encuentro una verdadera fiesta.

El evento contó con la presencia del Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez, el Secretario de Gobierno Lic. Juan Pablo Naretti, la Secretaria de Cultura Verónica “Nana” Molina, el Secretario de Deportes Walter Espíndola y la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, quienes acompañaron a las familias en una jornada llena de música, alegría y juegos.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo los espacios de encuentro comunitario y celebrando con propuestas inclusivas y gratuitas para todos los niños y niñas de la localidad.