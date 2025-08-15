Estación NQN Joven: Un espacio para la juventud de Villa La Angostura para aprender, divertirse y emprender.

La Municipalidad de Villa la Angostura presenta Estación NQN Joven, un espacio pensado para las juventudes de la región donde podrán charlar, divertirse, aprender y explorar sus capacidades emprendedoras.

Este programa busca fortalecer el vínculo de los jóvenes con su comunidad, promoviendo actividades recreativas y de asesoramiento.

Entre las actividades destacadas, los asistentes podrán disfrutar detenis sobre mesa y participar en un torneo de truco, en un ambiente de armonia y diversión.

Además, se ofrecerá asesoramiento en Inclusión Financiera, con el objetivo de brindar herramientas útiles para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.El encuentro se realizará el viernes 29 de agosto, de 20 a 23 horas en el Gimnasio Adrián Mercado.