El intendente Javier Murer se reunió con autoridades de Prefectura Naval Argentina

Nov 12, 2025

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo un encuentro protocolar con autoridades de Prefectura Naval Argentina, en el marco de la planificación de acciones conjuntas de cara a la próxima temporada de verano.

Durante la reunión se abordaron temas de colaboración mutua entre el Municipio y la fuerza, con el objetivo de reforzar la asistencia y coordinación ante posibles emergencias y continuar con los operativos de control tanto en el agua como en los accesos a la localidad.

Participaron del encuentro el Prefecto de Zona Lacustre y del Comahue, prefecto mayor Sergio Elías Dudych, quien expreso su agradecimiento por el trabajo en conjunto, ya que pronto deberá presentarse en su nuevo destino, lo acompaño el Jefe de Prefectura Villa La Angostura, prefecto Roberto Darío Fariña Núñez.

Desde el Municipio destacaron el compromiso de Prefectura Naval Argentina con la seguridad y el trabajo articulado que se lleva adelante año tras año en la localidad.

By Prensa Vla

