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Dirección de Ambiente

Declaración de Impacto Ambiental N.° 08/26

Mar 17, 2026

Se informa a la comunidad que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.° 08/26, correspondiente al proyecto de construcción de conjunto edilicio de uso residencial y comercial, a ejecutarse en el lote identificado con la Nomenclatura Catastral N.° 16-20-062-9056, ubicado en el ejido municipal de Villa La Angostura; El proyecto arquitectónico y dirección de obra a cargo del Arq. Juan José Tomasso.

El estudio de impacto ambiental fue elaborado por el Ing. Rodolfo Herrero en el marco del Expediente N°57-C-25.La documentación estará disponible para su consulta durante un plazo de quince (15) días hábiles, conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 1580/04.

El período para la presentación de oposiciones u observaciones se extenderá hasta el día 13 de abril de 2026 inclusive.

Para efectuar consultas adicionales, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, sita en calle Calafate N.° 25, de esta localidad.Villa La Angostura, 17 de marzo de 2026.

By Prensa Vla

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