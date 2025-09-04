Corte Programado de Energia – EPEN – Viernes 5 de Septiembre

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas a requerimiento de terceros, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 13 hs

Viernes 5: en Baja Tensión, desde “Subestación Pitigüe”. Barrio afectado: Villa Correntoso. Calles afectadas: Las Gaviotas, Parte de C. del Cóndor, Las Hualas, Las Diucas, Los Charcanes, Águilas Moras y Las Avutardas.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.