Concurso de Precios N°08/2025 – ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96)METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA

Ene 6, 2026

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONCURSO DE PRECIOS Nº 08/2025.

OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS: “LA ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96)
METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA –
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LOTE
DENOMINADO MACROLOTE 6 ORDENANZA N° 4249/2025 – SEGÚN ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

EL PRESUPUESTO OFICAL asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 54/100.
($39.897.271,54)

MES Y AÑO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO: Mayo del 2025

LINK DE DESCARGA DEL PLIEGO:

Concurso-de-precios-Hormigon-final-2-1-1Descarga

