Cierre de la Escuela Municipal de Karate

Se realizó el cierre anual de la Escuela Municipal de Karate en las instalaciones de la Escuela Jaime de Nevares, donde participaron niñas, niños, jóvenes y familias que acompañaron el proceso formativo a lo largo del año a cargo del Sensei Alejandra Cattafesta

Durante la jornada, los alumnos realizaron exhibiciones y demostraciones técnicas, compartiendo lo aprendido junto a sus instructores y docentes. El encuentro permitió reconocer el esfuerzo, la constancia y los valores que promueve esta disciplina.

Desde el Municipio se agradece el compromiso de quienes integran la Escuela Municipal de Karate y se reafirma la importancia de sostener espacios de formación deportiva, recreativa y comunitaria.