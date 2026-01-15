Angostura Informa

Bromatología comunica resultados de controles de agua en el Barrio Calfuco

Ene 15, 2026
La Municipalidad de Villa la Angostura, a través de la Dirección de Bromatología informa a los vecinos del Barrio Calfuco que en el día de hoy, jueves 15, se recibió por parte de la Cuarta Zona Sanitaria el resultado de un análisis microbiológico correspondiente al 12 de enero, en el cual se detectó la presencia de un indicador microbiológico.

Desde esa fecha y hasta el día de hoy se han realizado controles diarios de cloro residual, pudiendo garantizar que la cantidad de cloro en la red de agua potable se encuentra estabilizada y dentro de los valores adecuados.

