Villa La Angostura celebro el Día de la Bandera.

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante este sábado 20 de junio el acto oficial en conmemoración del Día de la Bandera y del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria.

La ceremonia contó con la presencia del Intendente Javier Murer, la Viceintendenta Tamara Martínez, Concejales, funcionarios municipales, El acto contó además con la participación de las distintas fuerzas de seguridad y organismos de respuesta de la localidad.

Estuvieron presentes el Primer Alférez Carlos Capelinsky, Jefe de la Sección Angostura de Gendarmería Nacional; el 2° Comandante Pablo Flores, Jefe de la Sección Samoré de Gendarmería Nacional; el Prefecto Roberto Fariña Núñez, Jefe de la Prefectura Naval Argentina; y el Comisario Luis Alberto Perez, Jefe de la Comisaría N° 28 de la Policía del Neuquén. También acompañaron representantes de Bomberos Voluntarios, del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes, y personal de Parques Nacionales, junto a excombatientes de Malvinas e instituciones intermedias de la comunidad.

El momento central y más emotivo de la jornada fue la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional realizada por los alumnos y alumnas de cuarto grado de la Escuela N.º 104, Escuela N.º 186, Escuela N.º 353, Escuela N.º 361, Escuela N°. 341 y la Escuela de los Andes, quienes reafirmaron su compromiso con los valores, la historia y la identidad de nuestro país.

Como cierre de la celebración, se compartió chocolate caliente y tortas fritas con las familias que acompañaron esta significativa jornada patriótica.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se agradece la participación de todas las instituciones, autoridades y vecinos que formaron parte de este importante acto, reafirmando el compromiso de mantener vivos los valores que representa nuestra Bandera Nacional.