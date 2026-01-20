Angostura Informa

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025-ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA

Ene 20, 2026

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025OBJETO: 2º Llamado a Licitación Pública Nº 06/2025 para “LA ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA”.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil con 00/100 ($278.460.000,00)

GARANTIA DE LA OFERTA: Fondo de Garantía de Pesos veintisiete millones ochocientos cuarenta y seis mil con 00/100 ($27.846.000,00).

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.VALOR DEL PLIEGO: Pesos dos millones setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos con 00/100 ($2.784.600,00).

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

ENTREGA Y PRESENTACION DE OFERTAS hasta las 10:00 hs del día 30 de Enero de 2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 13:00 hs del día 30 de Enero de 2026 en las Instalaciones de la Intendencia Municipal, calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los Funcionarios designados por el Municipio.

CONSULTAS: Secretaria de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Obispo de Nevares Nº 32 1º P, (8407); Villa La Angostura-Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 13:00 de Lunes a Viernes Tel: 02944-494155.

Correos electrónicos: secretariaop@villalaangostura.gov.ar economia@villalaangostura.gov.ar

