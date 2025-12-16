Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

🎄Feria Navideña de Emprendedores.

Dic 16, 2025

Este sábado 20 de diciembre, de 17 a 21 horas, en en SAC de la Escuela 186, se llenara de espíritu navideño con una nueva edición de la Feria Navideña de Emprendedores.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán recorrer los stands de emprendedores locales, encontrar regalos únicos y apoyar el talento de nuestra comunidad.

Además, habrá propuestas especiales para las infancias:

-a las 17:30 hs se realizará el taller de botas navideñas decoradas

– a las 18:30 hs el taller de decoración de galletitas navideñas.

La feria contará también con la visita de Papá Noel, para que los más chicos puedan acercarle su cartita y vivir la magia de la Navidad. ✨🎅

¡Una tarde para disfrutar en familia y celebrar la Navidad apoyando lo local! 🎁🎄

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento oficial de la aplicación TAXI VLA

Dic 16, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Cambios en el Gabinete Municipal.

Dic 16, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL N°: 16/25

Dic 16, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Lanzamiento oficial de la aplicación TAXI VLA

16 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Cambios en el Gabinete Municipal.

16 diciembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

🎄Feria Navideña de Emprendedores.

16 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL N°: 16/25

16 diciembre, 2025 Prensa Vla