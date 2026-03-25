“Veni a jugar”, un espacio pensado para el juego libre y la imaginación.

Durante los próximos miércoles, nos encontramos en el Centro Municipal de Primeras Infancias Semillitas! (Primeros Pobladores y Catalanes) Invitamos a todas las familias a disfrutar de un espacio pensado para el juego libre y la imaginación.
Queremos que las infancias tengan un lugar donde encontrarse, explorar y divertirse.
Cuándo? Todos los miércoles.
Horario: de 17:00 a 19:00 hs.
¿Dónde? Centro Municipal de Primeras Infancias Semillitas (Primero Pobladores y Catalanes)
Actividad libre y gratuita.