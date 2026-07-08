Una jornada de encuentro y aliento para la Selección Argentina

Asi se vivió una jornada de emoción y encuentro en el Gimnasio Enrique Barbagelata, donde se realizó la transmisión en pantalla gigante del partido entre la Selección Argentina y Egipto, junto a la TV Pública.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura, brindó un espacio de encuentro para que vecinos y vecinas pudieran compartir una jornada recreativa, acompañando a la Selección Argentina en un ambiente de alegría, participación y espíritu comunitario.