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Municipalidad de Villa la Angostura

Una jornada de encuentro y aliento para la Selección Argentina

Jul 7, 2026

Asi se vivió una jornada de emoción y encuentro en el Gimnasio Enrique Barbagelata, donde se realizó la transmisión en pantalla gigante del partido entre la Selección Argentina y Egipto, junto a la TV Pública.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura, brindó un espacio de encuentro para que vecinos y vecinas pudieran compartir una jornada recreativa, acompañando a la Selección Argentina en un ambiente de alegría, participación y espíritu comunitario.

By Prensa Vla

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