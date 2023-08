Se desarrolló la 15° edición de Sabores que Unen

Villa La Angostura y Cerro Bayo fueron nuevamente sede de Sabores que Unen, el evento gastronómico más importante de la Patagonia, que reunió a Chefs y productos locales, con algunos de los más premiados cocineros entre los 50 Best de Latinoamérica.

El pasado fin de semana, del 11 al 13 de agosto, se realizó la 15° edición del evento gastronómico, Sabores que Unen. Se desarrolló en destacados hoteles y restaurantes de Villa la Angostura y, como es habitual, el almuerzo de cierre fue en las alturas de Cerro Bayo, con la mejor vista de la Patagonia.

El encuentro dio a conocer a la Argentina desde la perspectiva de su riqueza turística, cultural y enogastronómica. Sabores que Unen, promueve la sustentabilidad a través de la utilización de productos de estación, impulsa el posicionamiento de nuevos insumos, potencia la economía de cada localidad; motiva el intercambio de experiencias, con recetas y conocimientos sobre la materia prima; e invita al relacionamiento entre chefs emblemáticos y productores locales.

En esta edición, Sabores que Unen recibió en Cerro Bayo Ski Boutique a Germán Martitegui, chef, y jurado de Masterchef, propietario de Marti y entre los Latin America’s 50 Best; Gonzalo Aramburu, chef y creador de Bis Bistró y Aramburu, restaurante seleccionado en Latin America’s 50 Best Restaurants desde 2017 y recientemente mencionado como posible ganador de una Estrella Michelín; Pedro Bargero, creador de proyecto Amarra, ex Chila Relais chateaux; y Álvaro Clavijo, mejor Chef de Colombia y seleccionado con su restaurante El Chato, entre los 50 Best de Latinoamérica (#5).

“La cocina genera encuentros, brinda un espacio para compartir ideas y aprender sobre los productos de cada lugar. Sabores que Unen reunió a reconocidos chefs junto a productores locales, para enaltecer lo mejor de la gastronomía. La idea fue crear experiencias memorables en locaciones exclusivas de Argentina”, expresó Marcela López Ghitta, directora de KULLHAUS y creadora del evento.

Sabores que Unen es un evento creado y producido por Kullhaus. Más info en https://www.kullhaus.com.ar/. Instagram: @kull.haus

Acompañan en esta 15° edición: Elite Professional, Inprotur Arg – Cámara Argentina de Turismo, Life Seguros es una empresa del Grupo Financiero ST, Rosell Boher Lodge, AKOL Barrio Náutico, Hotel Correntoso Lake & River, La Escondida – Restaurant La Delfina, Casa de huéspedes y Spa; y Cerro Bayo, el Centro de Ski Boutique de Villa La Angostura.