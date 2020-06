Se aprobó el Plan de Reapertura Parcial para la zona norte y noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional los Arrayanes

El Parque Nacional trabaja con diversas instituciones y los comité de Emergencia de Villa Traful, Villa la Angostura, Bariloche y El Manso, para administrar la reapertura parcial.

Bariloche, sábado 13 de junio de 2020.- La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informa que en el marco de la Resolución N° 154/2020 donde se establecen los “Lineamientos para la Elaboración de los Planes de Reapertura por Fases”, se aprobó hoy sábado 13 de junio, el Plan de Reapertura Parcial Fase (Etapa) I del Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional los Arrayanes para la Zona Norte y Noroeste.

En esta primera etapa solo se permitirá el ingreso de los residentes que acrediten residencia habitual en las localidades que forman parte del entorno natural del área protegida en Villa La Angostura y Traful.

Se habilitarán en principio todas aquellas actividades de baja intensidad y que presenten el menor riesgo posible tanto de contagio o dispersión, como de atención en caso de accidente. Los vecinos y vecinas deberán cumplir con los protocolos, la normativa vigente en cuanto distanciamiento social y las recomendaciones generales y específicas de cada actividad.

Deberá respetarse la normativa vigente sobre la circulación dentro de la Provincia de Neuquén e interprovincial entre Neuquén y Río Negro.

Queda prohibido el acceso de personas que presenten síntomas relacionados con Coronavirus (COVID-19) (según la normativa vigente)

Los guías podrán realizar las actividades de montaña, con no más de 4 personas por grupo, cumpliendo todas las medidas de prevención emanadas de las autoridades sanitarias Municipales, Provinciales y Nacionales, para lo cual deberán presentar un protocolo específico para su aprobación.

HORARIO PERMITIDO

Son los establecidos por las jurisdicciones Provinciales y/o Municipales locales a través de sus COEM (Comités de Operaciones en Emergencias Municipales). Las actividades se realizarán siempre con luz diurna, no se podrán realizar actividades nocturnas, teniendo en cuenta los horarios de ingreso establecidos para los senderos dentro de jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi y los Arrayanes.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

· Senderos para caminatas (en aquellos casos en los que se permita su tránsito se deberá completar el correspondiente Registro de Trekking, a través de la página web del área Protegida: www.nahuelhuapi.gob.ar ).

· Esquí de travesía o raquetas (se deberá completar el correspondiente Registro, a través de la página web del área Protegida: www.nahuelhuapi.gob.ar ) las áreas habilitadas serán aquellas a las que se accede por los senderos habilitados en cada sector.

· Senderos o corredores para ciclismo recreativo. (el ciclista deberá cumplir con el distanciamiento entre personas de 10 m para el ascenso y 20 m para el descenso).

· Áreas de Uso Diurno/playas (se deberá evitar el aglomeramiento respetando el distanciamiento social preventivo entre personas de 2 m, de no ser posible busque otro espacio. Para la recreación, hágalo siempre en salidas individuales, o si es grupo familiar ponga especial atención a los elementos de protección personal (EPP), respete las indicaciones de su municipio y/o comisión de fomento, tales como horarios y días de salida).

· Actividades náuticas embarcaciones menores de uso particular SIN MOTOR, con un grupo familiar como límite (botes, kayak, canoas, veleros), nadadores de aguas abiertas, kite suf, windsurf. Quedando estas actividades limitadas a las restricciones por condiciones climatológicas (viento) que se establezcan juntamente con la Prefectura Naval Argentina. Por cuestiones de seguridad se recomienda registrase ante esta última Institución antes de ingresar al cuerpo de agua.

IMPORTANTE

· Por el momento ni los centros de informes ni los sanitarios públicos serán habilitados.

· Las paradas en miradores deben mantener las medidas generales aplicadas en todos los ámbitos: Mantenimiento de distanciamiento social (2 metros), uso de cubre-boca, higiene de manos y superficie.

RECOMENDACIONES GENERALES

Las siguientes recomendaciones generales deberán ser adoptadas por los trabajadores, visitantes, pobladores, personal de concesionarios y permisionarios:

· No podrán ingresar la PN Nahuel Huapi:

o Las personas que regresaron de áreas de circulación activa viral en los últimos 14 días, como así también las personas que vivan en ciudades con circulación comunitaria.

o Los casos sospechosos de COVID-19.

o Los casos confirmados en domicilio aún sin alta (no recuperados).

o Los contactos estrechos de casos confirmados.

o Las personas con comorbilidades a las que por indicación médica se le haya recomendado evitar salir de su domicilio.

· El ingreso en vehículos de uso particular, solo podrán circular con hasta dos personas (Decreto Provincial 421/20)

· Ante la aparición de síntomas en la persona que realizará la salida, o en persona conviviente, no salir del hogar: en caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, NO acudir a un centro asistencial, ni salir de su vivienda. Deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicándose al hospital o centro de salud más cercano. NO deben automedicarse.

· En el caso de las salidas de menores de 13 años, deberán ir acompañados por un mayor.

· Mantener el distanciamiento social preventivo de 2 metros para caminatas y de 10 metros para ciclismo. En caso de encontrar senderos con muchos visitantes buscar otro sendero por el cual desplazarse o en su defecto, hacer un alto, dejando pasar a la gente a fin de favorecer el distanciamiento social necesario.

· No se permiten reuniones masivas

· Utilizar elementos de protección personal (EPP) que cubran nariz, boca y mentón en todo momento -Decreto N°478-2020. Uso obligatorio de Protección facial –COVID-19, para todas las actividades y en todos los momentos.

· No dar la mano, abrazar o besar a otras personas.

· Cumplir con la higiene de manos durante la salida: llevar consigo elementos como toallas húmedas, sanitizante o alcohol al 70% (gel o liquido).El lavado de manos, se debe realizar siempre: antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas; después de usar el baño; después de toser o estornudar; antes de preparar comida o comer.

· Al toser y estornudar, cubrirse con pañuelos descartables (desecharlo luego de su uso y lavarse las manos inmediatamente después) o con el pliegue del codo ante la falta de estos. Se recomienda llevar consigo una bolsa plástica para desechar pañuelos descartables u otros elementos contaminados.

· No llevarse las manos a la cara y tocarse ojos, nariz y boca (incluso al llevar puestos guantes).

· No compartir utensilios, vajillas, alimentos, bebidas, incluyendo mate y cigarrillos.

· Todo instrumento que se utilice como complemento para la actividad (bastón de trekking, mochila, guantes, lentes de ciclismo, así como agua y alimentos) debe ser de uso individual. Se deberá asegurar la correcta desinfección la finalizar su uso.

· Las bicicletas son de uso personal. Cuando no pueda implementarse esta medida, se deberá asegurar la correcta desinfección

· Se debe portar y utilizar los elementos de prevención de accidentes por la actividad a desarrollar.

· Al regreso de la actividad, se recomienda:

o ingresar al hogar por la puerta de menor circulación.

o dejar en bolsa de plástico llaves, celular, anteojos, cartera, billetera y cualquier otro objeto que se haya llevado en la salida.

o cambiarse la ropa en el baño o lavadero y guardarla en bolsa hasta el momento del lavado.

o quitarse los zapatos y rociarlos con alcohol al 70%,

o limpiar la suela con un trapo con lavandina.

o finalmente sacarse el barbijo y lavarse las manos vigorosamente con agua y jabón. lavar la ropa con el jabón habitual y con agua a temperatura entre 40° y 60°C.

o es recomendable ducharse luego de la actividad, o al menos lavarse o limpiarse las partes del cuerpo que no estuvieron cubiertas durante la salida.

· Mantener una distancia con la fauna silvestre de al menos 2 metros, dado que la información científica da cuentas de posible desbordamiento de virus desde la fauna y hacia la fauna, por lo cual, se debe tener especial cuidado con las medidas de bioseguridad y protección frente riesgos físicos y biológicos al contacto con los animales silvestres.

ÁREAS HABILITADAS

Zona NORTE Residentes Villa Traful

Sendas: Caminatas en senderos, no más de dos personas a la vez, manteniendo las distancias en la totalidad del circuito, evitando paradas que sumen a más personas. Portar y utilizar los elementos de prevención por el contagio de Coronavirus.

Sendas:

Cº Negro/mirador del naso

Aº cataratas

Áreas de Uso Diurno/Playas:

Playa Pto. Arrayan

Lº Villarino

Lº Falkner

Costa Rº Pichi Traful

Muelle de Villa Traful y costa del lago Traful

Actividades náuticas:

Lº Traful

Wind Surf, Kite Surf en Lº Traful

Zona NOROESTE Residentes de Villa La Angostura

Sendas: Caminatas y ciclismo en senderos

Península Quetrihue – PN Los Arrayanes (caminata y bicicletas)

Camino Viejo (caminata y bicicletas)

Cajón Negro

C° Inacayal

C° Falso Beldevere

Cº O´Connor

Cº Centinela

Áreas de Uso Diurno/Playas:

Lº Nahuel Huapi

Bahía Mansa

Bahía Brava

Pto. Manzano

Las Balsas (B. Kraf)

Bajada del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA)

Cumelén

Pto. ELMA

LºCorrentoso

Lº Espejo

Actividades náuticas:

Lº Nahuel Huapi Equipo Coordinador Gestión Integral del Riesgo Página 13 Bajada del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA): se habilita además para Wind Surf, Kite Surf

Lº Correntoso

Lº Espejo.