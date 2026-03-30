La Secretaría de Servicios Públicos INFORMA que ya se encuentra reparado el caño de la red de agua en la calle Boulevard Huemul, a la altura de la central del EPEN, el servicio va a comenzar a reestablecerse de forma paulatina, lo que puede llevar unas 3 horas aproximadamente.

El sector donde se realizaron los trabajos, se encuentra señalizado para seguridad de quienes transiten por la zona afectada, SOLICITAMOS a los automovilistas, motociclistas y a los vecinos en general, tener la precaución al momento de transitar por ese sector.

Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas la vigencia de la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con tanque de reserva domiciliario.

Solicitamos tomar los recaudos necesarios y disculpar las molestias ocasionadas.