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Secretaría de Servicios Públicos

La Secretaría de Servicios Públicos INFORMA que ya se encuentra reparado el caño de la red de agua en la calle Boulevard Huemul.

Mar 29, 2026

La Secretaría de Servicios Públicos INFORMA que ya se encuentra reparado el caño de la red de agua en la calle Boulevard Huemul, a la altura de la central del EPEN, el servicio va a comenzar a reestablecerse de forma paulatina, lo que puede llevar unas 3 horas aproximadamente.

El sector donde se realizaron los trabajos, se encuentra señalizado para seguridad de quienes transiten por la zona afectada, SOLICITAMOS a los automovilistas, motociclistas y a los vecinos en general, tener la precaución al momento de transitar por ese sector.

Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas la vigencia de la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con tanque de reserva domiciliario.

Solicitamos tomar los recaudos necesarios y disculpar las molestias ocasionadas.

By Prensa Vla

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