El Centro de día Amancay fomenta la constante comunicación y la unión a través de medios virtuales

El Centro de día Amancay, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, continúa trabajando al servicio de la comunidad y por eso articularon actividades en formato virtual para seguir en contacto con los usuarios que concurren allí habitualmente.

“Desde la institución se creó un grupo de Whatsapp con todos los integrantes donde se cada uno comparte la experiencia de está viviendo en esta situación que involucra a toda la sociedad; cómo cada uno, desde su lugar, convive con lo cotidiano sin ser cotidiano, con la rutina sin ser rutina”, informaron desde el área.

Esta situación, cuentan, los vuelve “todavía más creativos, a todos, sin distinción, no hay usuarios, no hay profes, no hay profesionales, solo hay personas atravesadas por una misma problemática y buscando un mismo objetivo que es mantenernos en comunión y sobre todo en movimiento, físico y mental”.

Muchas veces, la actividad consiste en mandar una palabra esperanzadora, un “meme” gracioso o un tutorial con algún video que se graba y se sube para que los demás puedan practicarlo.

“El objetivo principal es fomentar la comunicación constante y mantenernos unidos pese al aislamiento social que atravesamos actualmente”, expresó el Secretario de Ciudadanía Luciano Menéndez.