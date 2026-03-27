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Comunicado

Dirección de Residuos Sólidos Urbanos – continúa la venta de cartón y aluminio.

Mar 27, 2026

Desde la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos de Villa La Angostura continuamos fortaleciendo el trabajo diario orientado al reciclaje y al crecimiento de la economía circular en nuestra comunidad.

En este marco, durante la jornada de ayer se concretó una nueva entrega de materiales recuperados, alcanzando un total de 3.280 kg de aluminio y 15.460 kg de cartón, resultado del compromiso sostenido con la separación y valorización de residuos.

Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto entre el equipo de trabajo y la comunidad, avanzando hacia un modelo de gestión más sustentable y responsable con el ambiente.

By Prensa Vla

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