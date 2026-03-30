Desmentida oficial sobre Presupuesto y Código Tarifario 2026.

Desde el Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura se informa a la comunidad que la publicación difundida por un espacio político local en relación al Presupuesto y Código Tarifario 2026 contiene datos falsos, tergiversados y conclusiones malintencionadas, cuyo único objetivo es generar confusión en la población.

A continuación, se detallan las aclaraciones correspondientes:

❌ FALSO I: Supuesto aumento desmedido del presupuestoEl Presupuesto ejecutado de 2025 fue de aproximadamente $36.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 proyecta $50.000 millones, lo que representa un incremento del38%.

✔ Este aumento no es arbitrario, sino que responde a la necesidad de sostener servicios, salarios e inversión pública en un contexto inflacionario.

✔ Se trata de una actualización en línea con los parámetros de inflación proyectada.

❌ FALSO II: Aumento desproporcionado del valor punto. Es falso que se incrementa un 93%. El valor del punto pasa de $17 a $22, es decir, un incremento del 29,4%.

✔ Este ajuste también se ubica por debajo de la inflación proyectada y resulta imprescindible para evitar el deterioro y desfinanciamiento y su impacto en la prestación de los servicios municipales.

❌ DESINFORMACIÓN SOBRE IMPUESTO AUTOMOTOR

✔ Villa La Angostura forma parte del esquema de armonización tributaria municipal de la

Provincia del Neuquén, por lo que las alícuotas del Impuesto Automotor son similares en

toda la provincia.

✔ No existe discrecionalidad local como se intenta instalar.

✔ MÁS BENEFICIOS

Esta gestión amplía el universo de jubilados y pensionados alcanzados por

descuentos, reforzando el acompañamiento a los sectores más vulnerables en un contexto

económico complejo, a la vez que más de 2000 fichas catastrales, principalmente de

viviendas familiares, no recibirán aumento alguno.

✔ SERVICIOS SUBSIDIADOS Y DÉFICIT ESTRUCTURAL

Desde hace más de dos décadas, el Municipio depende del Convenio de Asistencia

Financiera provincial debido a una estructura tarifaria que no cubre ni el 25% del costo

real de los servicios

Ejemplo concreto:

● Hasta julio de 2025 más del 85% de las viviendas pagaban: $2.730 por agua

potable

● En San Martín de los Andes: alrededor de $21.000

Actualmente:

● En Villa La Angostura: menos de $12.000

● Valor de referencia: más de $30.00

✔ Esto demuestra que el sistema sigue siendo fuertemente subsidiado e insosteniblesin correcciones graduales.

✔ INVERSIÓN ESTRUCTURAL Y PLANIFICACIÓN DEL AGUA

El sistema de agua potable arrastra un déficit estructural producto de años de falta deinversión.

✔ Por eso, esta gestión está impulsando:

● Inversiones estructurales en captación, distribución y calidad del servicio

● La elaboración de un Plan Director de Agua, que permitirá planificar soluciones de mediano y largo plazo

✔ Asimismo, se propone avanzar hacia un sistema de medición del consumo, promoviendo equidad, uso responsable del recurso y sustentabilidad.

❌ NUEVA PUBLICACIÓN CON ERRORES: DESCONOCIMIENTO O INTENCIONALIDAD Resulta aún más grave que, lejos de corregir la información falsa inicial, el espacio haya publicado una nueva versión con errores conceptuales básicos, evidenciando desconocimiento o intencionalidad.

✔ Aclaraciones fundamentales:

● No existe “Plata discrecional del Gobierno Provincial”:

Se trata de un Convenio de Asistencia Financiera, reintegrable y condicionado al cumplimiento de metas fiscales.

● Es falso que el Municipio solo recauda por tasas: también percibe ingresos por derechos, contribuciones, multas y otros conceptos.

● La denominada “deuda provincial”: corresponde al financiamiento de obras concretas y de próxima ejecución, como el pavimento del Barrio Piedritas.

⚠️ CONCLUSIÓN

La reiteración de errores y la tergiversación de datos no pueden interpretarse como unsimple desconocimiento. Se trata de una acción deliberada de desinformación que busca generar confusión y desestabilizar a un gobierno que está tomando decisiones responsables.

Toda la información vinculada al Presupuesto y Código Tarifario 2026 es pública, transparente y verificable:

✔ Se encuentra disponible en el expediente en tratamiento en el Concejo Deliberante

✔ Y publicada en el Boletín Oficial Cualquier vecino de Villa La Angostura puede acceder a ella y constatar los datos reales.

Este Ejecutivo reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y la planificación.

La realidad no se construye con slogans: se sostiene con datos, gestión y responsabilidad