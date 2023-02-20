Culminó la 10° Fiesta Nacional de los Jardines

Luego de cuatro días en los que las condiciones climáticas acompañaron cada actividad de este evento, ayer domingo se realizó la última fecha de la fiesta.
En esta oportunidad, con la presencia de funcionarios y equipos municipales representantes, se llevó adelante la entrega de premios y estos fueron los ganadores:
GANADORES JARDINES POR BARRIOS X FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES
EL ONCE
PARTICULARES
1° REDONDO LAURA (PLACA)
2° MURCIA FRANCISCO (MENCION)
COMERCIAL
1° LA CASITA DE LA OMA (PLACA)
EL CRUCE
PARTICULARES
1° SANDOVAL HILDA (PLACA)
2° ZIMBELLO JOSÉ (MENCION)
COMERCIAL
1° CHOP CHOP (PLACA)
TRES CERROS
PARTICULARES
1° ADRIANA MARTINELLI(PLACA)
2° MANUEL MENDES (MENCION)
COMERCIAL
1° HERNAN MOUCE (PLACA)
PEUMAYEN
PARTICULARES
1° JAUREGUI MONICA
2° ORSINI JUANA
INSTITUCIONAL
SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA (PLACA)
LOMAS DEL CORRENTOSO
PARTICULARES
1° BEATRIZ SALLAGO (PLACA)
2° IARETTI WALTER (PLACA)
COMERCIALES
1° HOSTERIA LAS NIEVES
EPULAFQUEN
1° RICARDO FERNANDEZ
2° RICARDO ALONSO
BANDURRIAS
1° SZELAOWSKI RICARDO
EL PINAR
1° LOPEZ SANDRA
2° DIAS BEATRIZ
JOSÉ LUIS SAAVEDRA
1° RODRIGUEZ DANIEL
NORTE
1° WIESINGER LILIANA
2° CLAUDIA NELIDA
COMERCIAL
1° ALVARADO SILVIA
ANTILHUE
1° SCALIA VIVIANA
EL CIPRES
1°SILVIA CANGENOVA
PTO LA VILLA
1° DIMAURIZIO ANALIA
2° TREACHI MARIANA
CALFUCO
1°PEREZ MUTER HECTOR
2°CASARES EMILIO
ALTOS DE MANZANO
1°KOVACH ANDREA
COMERCIAL
GONZALEZ LUIS
FALDEO DEL BAYO
1°CANTEROS NORA
CAREN HUE
1° BELTRAN ANGELA
VOLCANES
1°SOBERON ALICIA
PIEDRITAS
1° SANDOVAL JUAN
2° DUARTE NANCY
LAS BALSAS
1° CORIA MARIA DEL CARMEN
2° MERADI MARIA LORENA
COMERCIAL
1° GUARDIANES DEL BAYO
INACAYAL
1° NORMA REY
PEUMAYEN
1°JAUREGUI MONICA
2° ORSINI JUANA
MALLIN
1° NOVOA TERESA
2° ADOLFINA SAAVEDRA
CALAFATE
1° URIBE MARTA Y CARDENAS MIGUEL
MARGARITAS
1° ALTAMIRANO CINTIA
2° CARDENAS SERGIO
PREMIOS DESFILE DE CARROZAS POR CATEGORIAS 2023
AUTOS:
1° FERNADO RODAL
2° MARCOS RAMIREZ
CAMINANTES PARTICULARES
1° LOS PEQUES GERONIMO VELASQUEZ
2° LOS HERMANOS COCO LOCOS
CAMINANTES INSTITUCIONALES
1° COIHUES RUGBY CLUB
2° ARTISTICA 40
BICICLETAS Y TRICLICLOS
1° AUTOCTONAS (MAIRA MISURAK)
2° MARIPOSAS DE AMOR (JAZMIN LOPEZ)
3° LAS MARIPOSAS (FLIA ANGULO)
MINI CARROZAS
1°PROTECTORES DEL PLANETA (FLIA CERDA)
CARROZAS PRIVADAS
1° BUEYES CON CARROZAS (FLIA OBANDO) , 1° LOS PEQUES (FLIA CARDENAS)
2° EL PUDU TADEO Y SU FLIA
CARROZA INSTITUCIONAL
1° NATURALMENTE CAMPEONES (C.C.I)
CABALLOS
1° QUINTRIQUEO OLIVIA CON EL N°10
2° CABALLO SEMILLA, SANTIAGO RAMIREZ N°7
3° TORRES OSCAR N°6
PREMIOS HUERTAS FAMILIARES
1° Dario Letzen
2° Dra. Chan
3° Dolores Branca
MENCIONES ESPECIALES
1° Mención Roxana Romagnoli
2° Mención Nelida Ortiz
Además, estuvieron desplegando sus shows en el escenario: Luis Zani y sus payadores, Warrobit, Lucas Giotta & el combo hipnótico, Alejandro Serravalle Quartet, La Taba Folk, grupo de danzas El Reencuentro, Campedrinos, ballet oficial FNJ, Amboe y Guille Quiroz.