Culminó la 10° Fiesta Nacional de los Jardines

Luego de cuatro días en los que las condiciones climáticas acompañaron cada actividad de este evento, ayer domingo se realizó la última fecha de la fiesta.

En esta oportunidad, con la presencia de funcionarios y equipos municipales representantes, se llevó adelante la entrega de premios y estos fueron los ganadores:

GANADORES JARDINES POR BARRIOS X FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES

EL ONCE

PARTICULARES

1° REDONDO LAURA (PLACA)

2° MURCIA FRANCISCO (MENCION)

COMERCIAL

1° LA CASITA DE LA OMA (PLACA)

EL CRUCE

PARTICULARES

1° SANDOVAL HILDA (PLACA)

2° ZIMBELLO JOSÉ (MENCION)

COMERCIAL

1° CHOP CHOP (PLACA)

TRES CERROS

PARTICULARES

1° ADRIANA MARTINELLI(PLACA)

2° MANUEL MENDES (MENCION)

COMERCIAL

1° HERNAN MOUCE (PLACA)

PEUMAYEN

PARTICULARES

1° JAUREGUI MONICA

2° ORSINI JUANA

INSTITUCIONAL

SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA (PLACA)

LOMAS DEL CORRENTOSO

PARTICULARES

1° BEATRIZ SALLAGO (PLACA)

2° IARETTI WALTER (PLACA)

COMERCIALES

1° HOSTERIA LAS NIEVES

EPULAFQUEN

1° RICARDO FERNANDEZ

2° RICARDO ALONSO

BANDURRIAS

1° SZELAOWSKI RICARDO

EL PINAR

1° LOPEZ SANDRA

2° DIAS BEATRIZ

JOSÉ LUIS SAAVEDRA

1° RODRIGUEZ DANIEL

NORTE

1° WIESINGER LILIANA

2° CLAUDIA NELIDA

COMERCIAL

1° ALVARADO SILVIA

ANTILHUE

1° SCALIA VIVIANA

EL CIPRES

1°SILVIA CANGENOVA

PTO LA VILLA

1° DIMAURIZIO ANALIA

2° TREACHI MARIANA

CALFUCO

1°PEREZ MUTER HECTOR

2°CASARES EMILIO

ALTOS DE MANZANO

1°KOVACH ANDREA

COMERCIAL

GONZALEZ LUIS

FALDEO DEL BAYO

1°CANTEROS NORA

CAREN HUE

1° BELTRAN ANGELA

VOLCANES

1°SOBERON ALICIA

PIEDRITAS

1° SANDOVAL JUAN

2° DUARTE NANCY

LAS BALSAS

1° CORIA MARIA DEL CARMEN

2° MERADI MARIA LORENA

COMERCIAL

1° GUARDIANES DEL BAYO

INACAYAL

1° NORMA REY

PEUMAYEN

1°JAUREGUI MONICA

2° ORSINI  JUANA

MALLIN

1° NOVOA TERESA

2° ADOLFINA SAAVEDRA

CALAFATE

1° URIBE MARTA Y CARDENAS MIGUEL

MARGARITAS

1° ALTAMIRANO CINTIA

2° CARDENAS SERGIO

PREMIOS DESFILE DE CARROZAS POR CATEGORIAS 2023

AUTOS:

1° FERNADO RODAL  

2° MARCOS  RAMIREZ

CAMINANTES  PARTICULARES

1° LOS PEQUES GERONIMO VELASQUEZ

2° LOS HERMANOS COCO LOCOS

CAMINANTES  INSTITUCIONALES

1° COIHUES RUGBY CLUB

2° ARTISTICA  40

BICICLETAS Y TRICLICLOS

1° AUTOCTONAS (MAIRA MISURAK)

2° MARIPOSAS DE AMOR (JAZMIN LOPEZ)

3° LAS MARIPOSAS (FLIA ANGULO)

MINI CARROZAS

1°PROTECTORES DEL PLANETA (FLIA CERDA)

CARROZAS PRIVADAS

1° BUEYES CON CARROZAS (FLIA OBANDO) , 1° LOS PEQUES (FLIA CARDENAS)

2° EL PUDU TADEO Y SU FLIA

CARROZA INSTITUCIONAL

1° NATURALMENTE CAMPEONES (C.C.I)

CABALLOS

1° QUINTRIQUEO OLIVIA CON EL N°10

2° CABALLO SEMILLA, SANTIAGO RAMIREZ N°7

3° TORRES OSCAR N°6

PREMIOS HUERTAS FAMILIARES

1° Dario Letzen

2° Dra. Chan

3° Dolores Branca

MENCIONES ESPECIALES

1° Mención Roxana Romagnoli

2° Mención Nelida Ortiz

Además, estuvieron desplegando sus shows en el escenario: Luis Zani y sus payadores, Warrobit, Lucas Giotta & el combo hipnótico, Alejandro Serravalle Quartet, La Taba Folk, grupo de danzas El Reencuentro, Campedrinos, ballet oficial FNJ, Amboe y Guille Quiroz.

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