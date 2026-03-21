Corte de suministro de agua por tareas de reparación



La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio de Agua realizará un corte de suministro este sábado 21 de marzo, a partir de las 10:00 horas y por un lapso aproximado de tres horas, debido a trabajos de reparación en la zona de Avenida Arrayanes y Los Notros.

Se solicita a los vecinos del sector tomar los recaudos necesarios ante esta interrupción temporal del servicio.

Asimismo, se recuerda la importancia de contar con tanque de reserva domiciliario, conforme a lo establecido por la ordenanza vigente.

Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

Navegación de entradas