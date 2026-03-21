Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Corte de suministro de agua por tareas de reparación

Mar 21, 2026


La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio de Agua realizará un corte de suministro este sábado 21 de marzo, a partir de las 10:00 horas y por un lapso aproximado de tres horas, debido a trabajos de reparación en la zona de Avenida Arrayanes y Los Notros.
Se solicita a los vecinos del sector tomar los recaudos necesarios ante esta interrupción temporal del servicio.
Asimismo, se recuerda la importancia de contar con tanque de reserva domiciliario, conforme a lo establecido por la ordenanza vigente.
Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

RESTABLECIDA LA CIRCULACION RN 40- SIETE LAGOS.

Mar 19, 2026
Comunicado

REDUCCIÓN DE CALZADA EN RN40 – SIETE LAGOS

Mar 19, 2026
Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

Mar 19, 2026

Otras noticias

Comunicado

Corte de suministro de agua por tareas de reparación

21 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de Trabajo: Secretario del Interior Gustavo Coathz Delegada Regional Eliana Rivera, Intendente Javier Murer

20 marzo, 2026 Prensa Vla
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

PUESTA EN VALOR DE LA CASA DE LA CULTURA: AVANZAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

20 marzo, 2026 Prensa Vla
Deportes Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Cortes de tránsito Domingo 22 de Marzo ante la carrera Vértice Sur.

20 marzo, 2026 Prensa Vla