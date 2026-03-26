Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Servicios Públicos

Corte de agua en barrio Las Piedritas.

Mar 26, 2026

La Secretaría de Servicios Públicos informa que se realizará un corte en el suministro de agua potable en el barrio Las Piedritas, debido a trabajos de reparación sobre calle Las Retamas, en el tramo comprendido entre boulevard Huemul y Moquehue.

Se estima que la interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de 4 horas.

Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas la vigencia de la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con tanque de reserva domiciliario.

Solicitamos tomar los recaudos necesarios y disculpar las molestias ocasionadas.

By Prensa Vla

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