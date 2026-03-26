Corte de agua en barrio Las Piedritas.

La Secretaría de Servicios Públicos informa que se realizará un corte en el suministro de agua potable en el barrio Las Piedritas, debido a trabajos de reparación sobre calle Las Retamas, en el tramo comprendido entre boulevard Huemul y Moquehue.

Se estima que la interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de 4 horas.

Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas la vigencia de la ordenanza que establece la obligatoriedad de contar con tanque de reserva domiciliario.

Solicitamos tomar los recaudos necesarios y disculpar las molestias ocasionadas.