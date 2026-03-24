Comunicado: corte de agua zona Macro Lote 1

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que el servicio de agua realizará un corte de suministro por tareas de reparación en el sector de Macrolote 1.

La interrupción del servicio tendrá una duración estimada de 4 horas aproximadamente.

Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas la importancia de contar con tanque de reserva, conforme a la ordenanza vigente.

Se solicita tomar los recaudos necesarios y disculpar las molestias ocasionadas.

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