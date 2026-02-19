Visita guiada de la muestra “Caminos” de Paola Cicchini, en el MAC

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del áSecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la visita guiada de la muestra “Caminos” de la Artista Paola Cicchini.
La actividad se realizará el domingo 18 de febrero a las 19 hs en el MAC – Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier.
Será una oportunidad especial para recorrer la muestra junto a la artista, conocer el proceso creativo y profundizar en el universo simbólico de su obra.
La actividad es libre y gratuita.
La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del áSecretaría de Cultura, invita a la comunidad a participar de la visita guiada de la muestra “Caminos” de la Artista Paola Cicchini.