En el transcurso de la mañana de ayer el Area de Protección al Consumidor dependiente de la Secretaria de Gobierno mantuvo una reunión con los referentes de Tarjeta Naranja X. Durante el encuentro estuvieron presentes Jorgelina Vivanco (Abogada del área de Legales NX), Mariela Gutierrez (Concientización en el área de Cyberseguridad NX) y Leonardo Chiodin (Protección de Marca Digital del área de Ciberseguridad NX), Tamara Rojas, Diego Martin Área Comercial, Federico Haal líder de zona Bariloche y la representante de la Delegación de Protección al Consumidor en Villa La Angostura, Paola Colletti.

En el encuentro se abordaron problemáticas sobre estafas en las que hoy la sociedad se encuentra más vulnerable como por ejemplo en las compras online, ya sea en sitios web o en redes sociales, también al brindar datos a personas extrañas ya sea el código de seguridad o ingresos a sitios no oficiales que llevan a completar formularios con fines de estafa, cabe destacar falsos empleados del gobierno que ofrecen beneficios de bonos, solicitando una cuenta virtual para hacer algún deposito y por último los llamados desconocidos, haciéndose pasar por empresas de gestiones legales, solicitando datos personales.

Desde el Blog de Tarjeta Naranja X, se encuentran las novedades actualizadas de los beneficios y sobre el uso de la App oficial para aquellos que son clientes.

Tips para protegerte de las estafas:

1- Si te ofrecen un premio o un bono, pregúntate antes si te corresponde. No es por subestimar tu suerte, sino porque si no participaste de un sorteo, claramente te están engañando.

2- Desconfía de los correos electrónicos y mensajes no solicitados. No hagas clic en enlaces raros ni descargues archivos adjuntos sospechosos.

3 – Verificá la autenticidad de los sitios web antes de proporcionar información personal o financiera.

4 – Utiliza contraseñas seguras y la autenticación de dos factores siempre que sea posible.

5- Mantén tu software actualizado para protegerte contra vulnerabilidades y amenazas de seguridad.

6- Infórmate sobre las tácticas más comunes utilizadas por los estafadores en línea.

7 – Utiliza medidas de seguridad en tus dispositivos, como software antivirus y firewalls, para protegerte contra malware y otras amenazas.