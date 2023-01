“Solo Huellas. Recomendaciones y cuidados en la naturaleza”: Prevención y cuidados al realizar actividades acuáticas

Los días de calor nos invitan a acercarnos a los diversos espejos de agua para bañarnos, salir en kayak, bote o ir a pescar. Dentro de las áreas protegidas y municipios hay una gran cantidad de lagos, ríos y arroyos para disfrutar, pero para evitar accidentes y disfrutar es importante recordar las siguientes indicaciones:

En el Parque Nacional Laguna Blanca no están permitidas las actividades acuáticas.

En el resto de los lagos y lagunas de los ambientes naturales usar las playas habilitadas, no sobrepasar la línea de boyado delimitada en las mismas y prestar atención a las recomendaciones de los guardavidas.

Aun sabiendo nadar bien o usando salvavidas, las bajas temperaturas de los lagos y ríos pueden generar alteraciones fisiológicas que pueden llegar a ser fatales.

La navegación con motor sólo está permitida para motores 4T y 2T ecológicos.

Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas para cualquier tipo de actividad náutica y llevar los elementos de seguridad correspondiente. Seguir todas las recomendaciones de Prefectura Naval Argentina. Ante una emergencia náutica llamar al 106.

No ingresar súbitamente al agua teniendo el cuerpo caliente, ni hacerlo inmediatamente después de haber ingerido alimentos.

No tirarse en ríos, arroyos y zonas de desembocadura con cámaras, colchones inflables, colchonetas de agua o cualquier elemento inflable, ya que las corrientes son peligrosas.

Las y los niños que utilizan elementos inflables deberán hacerlo bajo la supervisión de un adulto y en aquellos lugares en los que sus pies toquen el fondo del agua.

Los muelles son sólo para embarco y desembarco de pasajeros. Está prohibido permanecer o zambullirse desde los mismos.

Nadar siempre de forma paralela a la costa.

Conducir la embarcación en los lagos, siempre fuera de las zonas de prioridad para Nadadores de Aguas Abiertas delimitadas en el Lago Nahuel Huapi.

Al navegar solo se puede descender en playas habilitadas. Fuera de ellas está prohibido amarrar la embarcación, descender, hacer fuego y acampar.

Chequear el pronóstico. Tener en cuenta la inestabilidad climática, cambios de temperatura y fuertes vientos.

No dejar tu línea de pesca ni tu señuelo en la costa ni en el agua.

La misma playa que usamos las personas, también la utilizan otros seres vivos, por lo que hay que tratar de interferir lo menos posible: no arrojar piedras a las aves, no utilizar detergentes en los espejos de agua, evitar dañar la vegetación de la costa o pasar por arriba de los juncales y no llevarse elementos naturales del lugar que cumplen una función específica en el ecosistema.

La música en alto volumen interfiere negativamente con los animales del lugar y obstaculiza su comunicación y la de los visitantes.

Disfrutemos del sonido de las olas, de las aves, del viento, y permitamos a otros visitantes que también lo puedan hacer.

Esta campaña es difundida de forma conjunta entre los Parques Nacionales Nahuel Huapi, Lanín, Lihué Calel, Lago Puelo, Los Alerces, Los Arrayanes, Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral y Laguna Blanca, las provincias de Río Negro y Neuquén, las Municipalidades de San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura, Dina Huapi, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé, Trevelin, y la Comisión de Fomento de Villa Traful, con el acompañamiento de Emprotur Bariloche, el Club Andino Bariloche y las organizaciones ambientales de Circuito Verde y Jóvenes por Bariloche.