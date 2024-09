Se realizó la interpelación del Intendente Javier Murer en el Concejo Deliberante

Hoy, en el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, tuvo lugar la interpelación al Intendente Javier Murer. La convocatoria se originó tras la emisión de tres decretos que generaron inquietudes en ciertos sectores del cuerpo legislativo.

Los medios locales estuvieron presentes y la sesión fue transmitida en vivo, permitiendo a la comunidad seguir el desarrollo de los acontecimientos en tiempo real.

Al finalizar la sesión, Murer dialogó con la prensa y expresó su disposición y compromiso con este proceso democrático, aunque mencionó que hubiera preferido que las diferencias se resolvieran previamente. “Uno no quiere llegar a este punto, pero hay que verlo de forma positiva. Es parte de nuestra responsabilidad dar explicaciones cuando el Concejo Deliberante lo solicita. Siempre estuvimos dispuestos a hacerlo, pero también nos sorprendió un poco haber llegado a esta instancia”, afirmó el Intendente.

A pesar de su sorpresa, Murer resaltó la importancia de estos ejercicios dentro del marco democrático, subrayando que su gestión tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía. “Lo veo con agrado porque se cumplen los pasos democráticos. La gente necesita saber qué está pasando, y nosotros somos responsables de brindar esa información”, señaló.

Consultado sobre el impacto de la interpelación en su trabajo, el Intendente aseguró que su compromiso con la comunidad de Villa La Angostura sigue firme. “Uno no deja de trabajar. Ese gran compromiso que tenemos con el pueblo es inquebrantable. Creo que este es un primer paso para construir juntos”, expresó, haciendo un llamado a la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para avanzar en los proyectos más importantes para la comunidad.

Por su parte, la concejal oficialista Noelia Figueroa, del espacio Comunidad, también se refirió a la interpelación. Aunque inicialmente no apoyó la convocatoria, valoró la disposición del Intendente para aclarar la situación. “A pesar de no haber acompañado la solicitud, me parece positivo que haya venido a ofrecer las explicaciones pertinentes”, señaló Figueroa.

La concejal destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta para mejorar los procedimientos administrativos. “Él reconoció que el procedimiento administrativo no fue el adecuado, y a partir de ahora debemos trabajar en conjunto para asegurar que los procesos sean correctos”, afirmó.

Asimismo, Figueroa subrayó que su experiencia dentro del cuerpo legislativo le ha permitido comprender mejor los desafíos que implican el trabajo en comisiones y la necesidad de coordinar con las distintas áreas municipales. “Este trabajo requiere mucha docencia en el hacer y en el querer hacer”, concluyó.

Este ejercicio democrático evidenció la disposición del Ejecutivo para rendir cuentas y transparentar su gestión, convirtiéndose en una jornada de diálogo que podría marcar el inicio de una comunicación más fluida y directa, fomentando un mayor trabajo en conjunto con el Concejo Deliberante.