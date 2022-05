Se informa el cronograma de colocación de volquetes de esta semana

La Oficina de Atención al Vecino, dependiente de la Secretaría de Gobierno, en trabajo conjunto con las comisiones barriales y Juntas Vecinales, continúa colocando volquetes municipales en distintos puntos de la localidad.

El cronograma es el siguiente:

Siete Lagos:

-Lago Machonico casa 101 – Miércoles 11/5

Calafate:

-Cayún 347 – Miércoles 11/5

-Sede – Jueves 12/5

Epulafquen:

-Paimún y Lolog – Jueves 12/5

Once:

-Millaqueo y Las Frutillas – Viernes 13/5

-Taiques y Cerro Inacayal – Viernes 13/5

Se recuerda a aquellos vecinos que necesiten solicitar este servicio municipal que deberán recurrir a las Juntas Vecinales o representantes zonales ya que es a través de ellos que se canaliza el pedido a la Oficina de Atención al Vecino, ya que no se hacen entregas en forma particular. Además, se informa que los volquetes son de uso exclusivo para depositar aquellos desechos que el recolector de residuos diario no puede llevar en su recorrido habitual, como televisores, lavarropas, termotanques, etc