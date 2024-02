SE ANUNCIARAN IMPORTANTES CAMBIOS EN LA FIESTA DE LOS JARDINES

Este miércoles, se hará el anuncio oficial de importantes cambios en la estructura organizativa de la Fiesta de los Jardines, prevista inicialmente para los días 16, 17 y 18 de Febrero.

Desde la organización se están haciendo esfuerzos tendientes a lograr una celebración que resulte de interés y atracción para la comunidad y para turistas que visitan la localidad.

Las adversas condiciones económicas, las nuevas medidas anunciadas y la necesidad de adaptarse a la escasez o inexistencia de recursos, públicos o privados, para afrontar una organización, aún en un formato completamente austero y restringido al máximo, obligan a tomar decisiones que contemplen, ante todo, un accionar responsable y estrictamente ajustado a las posibilidades reales y a la economía actual .

Los acontecimientos en la Planta de Transferencia de Residuos, con pérdidas millonarias que obligan a actuar con urgencia para la recuperación de la operatividad, sumado a una imperiosa remediación del lugar que no admite más demoras y la también necesaria reestructuración de equipamiento, son un alerta y una demanda imposible de desoír, que choca con cualquier gasto o erogación que no esté justificado dentro de las mayores urgencias.

La necesidad de que todo el personal municipal se mantenga abocado a sus tareas, para seguir avanzando en el recupero de espacios y afianzando una recuperación de las funciones de cada área municipal, no permiten la distracción en tareas y misiones adicionales que, además de afectar la atención esencial, se convierten en cientos de horas extras que se traducen en millones de pesos que hoy son absolutamente imposibles de afrontar.

El gobierno municipal ejecuta un programa de gobierno basado en la austeridad, con gastos estrictamente necesarios para sus objetivos de servicios, los compromisos por temas humanos y sociales y recurriendo a siempre optando toda opción que permita ahorrar, achicar y eficientizar.

Hoy no están los cientos de millones que se necesitan y si, tenemos, sumas iguales o mayores, en prioridades que resultan impostergables.

No es momento de pensar en costos o réditos políticos y si, de actuar conforme a la transparencia y la responsabilidad como administradores de los dineros de todos, mas la convicción de definir en pos del bien común y el interés público

Es por ello que este Miércoles, convocamos a los medios de prensa locales para una Conferencia de Prensa en la que explicaremos el rediseño de la Fiesta y la decisión de concretar un festejo que recupere la esencia, que vuelva a rescatar los orígenes de esta celebración, con la aspiración de una amplia participación en los aspectos sociales, posicionando los esfuerzos en la premiación de los mejores jardines de cada barrio y de cada institución, manteniendo el tradicional desfile de Carrozas, abriendo los espacios para emprendedores, artesanos, productores, viveristas, manteniendo el atractivo gastronómico y algunas variables que podrán surgir como propuestas para implementar y hacer esa Fiesta donde el espíritu de un pueblo trabajador y amante de sus jardines y sus espacios verdes, vuelva a ser el poder convocante.

Brindaremos más detalles y trataremos de responder todas las inquietudes a partir de las 12 horas, en Casa de la Cultura, convencidos de una decisión tomada con toda responsabilidad que, no dudamos, será la mejor, para esta oportunidad.

Esperamos a los periodistas, conductores, comunicadores y trabajadores de los medios de prensa para poder comunicar con detalles, la nueva programación.

