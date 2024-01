Ronda de presentaciones a la comunidad del relevamiento territorial de la Provincia de Neuquén

En la mañana de hoy, en el Centro de Convenciones, el Intendente, Javier Murer y miembros del gobierno local recibieron la comitiva integrada por la Dra. Romina Soto, la Antropóloga Paula Valeri, y Titi Ricciuto de la Unidad de Acción Intercultural, para interiorizarse sobre el proceso de relevamiento territorial llevado a cabo en la provincia de Neuquén. Este proceso, realizado en virtud de la ley 26.160, busca identificar indicadores y soluciones para los conflictos territoriales existentes, en el caso particular local, especialmente entre Villa la Angostura y la comunidad Paicil Antriao. Luis “Titi” Ricciuto, representante de la Unidad de Acción Intercultural, agradeció el apoyo recibido y aseguró que el relevamiento territorial es una herramienta crucial para abordar los dilemas presentes. Destacó la importancia del diálogo como un camino para resolver conflictos, reconociendo que cada perspectiva ve el conflicto como parcelas separadas, y la clave está en conectar esas parcelas. “Si empezamos a establecer algunos conectores entre esas parcelas, vamos a encontrar que quizás hay más cosas en común de las que creemos. Es ahí donde tenemos que encontrar la punta del ovillo”, enfatizó Ricciuto. Subrayó que el proceso de relevamiento no es el final, sino el comienzo de un camino hacia la resolución de conflictos. En cuanto al estado del relevamiento realizado en la provincia, de las 57 comunidades relevadas, 37 ya están reconocidas definitivamente y Paicil Antriao se encontraría dentro de ellas. Ricciuto confirmó que el proceso está completo, pero falta la firma del INAI para legitimarlo a nivel nacional. A pesar de esta espera, insistió en que no están atados a la decisión del INAI y ya están tomando medidas para avanzar en la resolución del conflicto. Al abordar el alcance del relevamiento, Ricciuto especificó que se centró en comunidades indígenas en todo el territorio argentino, pero destacó la participación de actores de Villa La Angostura. Aclaró que la comunidad puede expresar su desacuerdo, pero esto no afectará el resultado del relevamiento. Este viernes, la comitiva tiene previsto visitar el Lof Paicil Antriao para relevar necesidades y abordar situaciones relacionadas con los conflictos locales, en un esfuerzo continuo por construir soluciones colectivas en la provincia de Neuquén De esta primera reunión, a nivel local surgieron diversas posturas y se expusieron amplios pareceres con relación al reconocimiento o no, hacia la comunidad PAICIL, por parte del INAI De los intercambios surgió un consenso a la propuesta de establecer una mesa de diálogo que tenga la representación del Gobierno Provincial, del Municipio y de la Propia Comunidad, como parte de esta etapa del proceso. Posteriormente se hicieron presentes integrantes de la Cámara de Comercio y también integrantes de la Hotelería. Por la tarde estaba prevista la exposición a la Biblioteca Osvaldo Bayer y el mismo encuentro con integrantes de la agrupación Comunidad Angostura Para terminar la serie de encuentros y reuniones, los profesionales realizarán una visita al Lof Paicil Antriao donde luego de entrevistarse con el Huerquen realizarán una recorrida por el Camping Correntoso.

