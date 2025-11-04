Angostura Informa

La Secretaría de Turismo y Deportes, informa que se encuentran disponibles 10 cupos liberados para el Gran Fondo 7 Lagos.

Nov 4, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Turismo y Deportes, informa que se encuentran disponibles 10 cupos liberados para vecinos y deportistas locales que deseen participar en la edición 2025 del Gran Fondo 7 Lagos.

Esta iniciativa busca fomentar la inclusión y el acceso equitativo al deporte, ofreciendo la posibilidad de participar a quienes, por razones económicas o sociales, no puedan afrontar el costo de inscripción.

https://forms.gle/LpDCDB826xzRc3Fo8

