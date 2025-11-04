Angostura Informa

Secretaría de Servicios Públicos

La Secretaría de Servicios Publicos informa baja temporal en la presión de agua para mañana Miércoles 5, en diferentes barrios de la localidad

Nov 4, 2025

La Secretaría de Servicios Públicos informa que a partir de mañana, en las primeras horas del día, se registrará una baja temporal en la presión de agua en los barrios Norte, Mallín, Margarita, Zona Centro y parte de la Zona del Puerto.

Esta situación se debe a trabajos de reparación en un caño principal del sistema de bombeo Correntoso.
Se estima que el servicio se normalizará hacia el mediodía.

Se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante este período.

By Prensa Vla

