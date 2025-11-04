La Secretaría de Servicios Publicos informa baja temporal en la presión de agua para mañana Miércoles 5, en diferentes barrios de la localidad

La Secretaría de Servicios Públicos informa que a partir de mañana, en las primeras horas del día, se registrará una baja temporal en la presión de agua en los barrios Norte, Mallín, Margarita, Zona Centro y parte de la Zona del Puerto.

Esta situación se debe a trabajos de reparación en un caño principal del sistema de bombeo Correntoso.

Se estima que el servicio se normalizará hacia el mediodía.

Se solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante este período.