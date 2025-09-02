La Secretaría de Atención al Vecino informa a la comunidad que se encuentra disponible el listado de sepulturas de los últimos cinco años y hace mención a la regularización de tasas del cementerio.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Atención al Vecino, informa a la comunidad que se encuentra disponible el listado de sepulturas de los últimos cinco (5) años.
Se recuerda a los familiares la importancia de mantener regularizado el pago de la tasa vigente por uso de espacio en el cementerio, conforme al código tarifario.
Adjuntamos listado de los sepelios de los últimos 5 años:
Año 2020
Roberto Videla
Alonso Blanca Esperanza
Farinola Carlos
Sobarzo Alejandro
Cuadrado Manuel
Rodriguez Matilde
Confalonieri Osvaldo Agustin
Bendrame Oscar
Saandoval Elena Ester
Quintriqueo Alejandro
Castro Renzo
Didier Adela
Quintriqueo Mercedes
Cardenas Edhit del Carmen
Razzari Luisa Judhit
Bichara Amalia
Cardenas Hernandez Ernesto
Cardenas Jose Aristeo
Melo Enrique
Zambrano Espinoza Juan Carlos
Alvarado Albarran Olga
Misurak Juan
Matuz Elena
Chumuy Mario Alejandro
Queulo Eulalia
Oliwa Uszer
Reginatto Oscar Rodolfo
Año 2021
Cisterna Carmen
Avedaño Roberto
Miranda Miguel Angel
Maldonado Miguel
Fernandez Maria cristina
Gase Carlos
Lires Luis Angel
Vasquez Jorge Mario
Quintriqueo Vicente
Martinez Molina Enrique Albino
Curipan Roguelio
Perez Luis
Saavedra Mardones Alberto
Arbasetti Norma Maria
Carcamo Juan Segundo
Cayun Atilio
Carnet Nelida Susana
Crosetto Liliana
Alonso Maria
Bracamonte Delfino
Azua Rogelio
Retamal Vera Carmelo
Cerani Cernadas Cesar
Barria Alicia
Carces Ana Maria
Colito Sara
Pacheco Hector Martin
Figueroa Esteban
Quintupuray Marita
Mora Erwin
Avila Miguel Angel
Ojeda Zuniga Alfonso
Pacheco Javier
Valdevenito Victor
Torres Orlando
Urrutia Valdevenito Emilio
Huenumil Lidia
Dami
Gomez Leonardo
Pollastrini Emilio Romeo
Scherer Cofre Ida de las Mercedes
Barientos Horofreo
Vargas Gabriel
Valdevenito Hugo Eduardo
Cornelio Jorge
Yanquitul Raquel Adriana
Antriao Ricardo
Rodriguez Ricardo
Cañumil Jose Lucrecio
Zani Palomo
Carcamo Diego
Año 2022
Valdebenito Rossana
Blazquez Pilar
Dimitrovich Filomena
Stessens Armonia
Lombardo Saux Julia
Bustamante Nicolas
Andrade Alvarado Fredy Edison
Alcapan Mariano
Chumuy Florencio
Antiago Hugo
Martinez Estela
Pedro Juana Isabel
Cerda Antriao Clorinda
Garcia Garcia Nancy
Guananja Juviniano
Ayalef Carlos
Gatica Robinson Leonardo
Quintana Zulma
Fariñe Diego Ariel
Merino Oscar
Martinez Agustina
Pinuer Agustin Facundo
Thomas Sebastian
Cardenas Ignacio
Cardenas Jose Nemesio
Vargas Maria Guillermina
Olivares Muñoz Vitalia
Cardenas Ignacio
Año 2023
Muñoz Moreno Santorino
Millapan Sobarzo Maria
Oliveros Javier
Olivera Oses Maria
Brandam Hernan
Albornoz Soto Anita
Barria Tereza
Rodriguez Javier D.
Rodriguez Urbelinda
Mellado Antonio
Puccini Alicia
Sisterna Daniel
Parra Raul
Mazzaglia Alfio
Albares Luis
Urra Clianor
Carmoney Diana del Carmen
Zurita Victor
Migone Fernando
Quintriqueo Lorena
Dasso Maria Anibal
Barrientos Sonia
Año 2024
Cobos Juan
Gabas Raquel
Pereira Sanches Sofia
Crespo Claudio
Homann de Antriao Isolina
Garro Gustavo
Quintriqueo Luis
Aguilar Juan Carlos
Aratatrejo Maria
Gonzalez Tomas
Linares Ezequiel
Linares Tahiel
Retamal Javier
Trejo
Pino Hector Hugo
Coleti Anabile
Cisterna Generalda
Valdebenito Orlando
Masciara Concepcion
Ojeda Crdenas Noemi del Carmen
Aguirre Maria
Carcamo Javier
Matamala Hector
Urra Ubaldo
Jaramillo Hector
Leon Jorge Raul
Tecas Victor
Escobar Sebastian
Ruiz Ramon
Cañumil Adela
Quintupuray Zulema
Skubyc Heidi
Año 2025
Cifuentes Aquiles
Mansilla-Hermosilla
Vera Villegas de Jesus
Sobarzo nelida
Cornelio Ceferina
Rolando Astesiano
Echeveste Nicolas
Echeveste Samuel
Astete Renato
Cardenas Lidia del Carmen
Benitez Naila
Zumelzu Ida
Zumelzu Haidee
Carcamo Raul
Troncoso fermin
Raimil Domingo
Velasquez Perez Evaristo
Cetolini Jose Luis
Burdiles Jose Armando