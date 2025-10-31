El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al Proyecto Bosque de Lumas.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas, en cumplimiento de la Ordenanza que le dio origen.

Este acuerdo contempla el desarrollo de obras complementarias que se llevarán adelante en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la cubierta del playón de la Plaza de los Niños, la construcción de dos viviendas institucionales, la edificación de un Centro Cultural y de Educación Tecnológica de 600 m² y la construcción del sendero elevado que conecta la ciudad con el lago, junto con otras obras asociadas orientadas a fortalecer la infraestructura local y mejorar la calidad de vida urbana.

La propuesta Bosque de Lumas plantea el desarrollo de un Club de Campo junto a un plan de extensión urbana que proyecta el crecimiento de la ciudad sobre el límite actual del Barrio Once.

El trazado culmina en un borde costanero o rambla, en el inicio del Área Natural Protegida, desde donde parte un sendero elevado que atraviesa el mallín y llega hasta la playa.

El proyecto integral busca poner en valor la ciudad, generando nuevos espacios y recorridos de uso público, accesibles para toda la comunidad y en armonía con el paisaje natural que constituye la esencia de Villa La Angostura