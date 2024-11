Cronograma de Recolección de Residuos en Nuestra Localidad

Desde el 5 de agosto, en nuestra localidad se lleva adelante la recolección diferenciada de residuos, promoviendo la separación en origen entre reciclables y no reciclables. Esta medida contribuye a reducir el volumen de residuos que llega a los rellenos sanitarios, fomenta el reciclaje y preserva los recursos naturales y energía.

Para facilitar la separación, el cronograma de recolección será el siguiente:

Lunes: Residuos no reciclables

Martes: Residuos no reciclables

Miércoles: Residuos reciclables

Jueves: Residuos reciclables

Viernes: Residuos no reciclables

Sábados: Residuos no reciclables

Reducí la generación de residuos como primer paso hacia un entorno más limpio. Separará los residuos correctamente:

Residuos reciclables: Incluyen papel, cartón, vidrio, aluminio, PET, plásticos, nylon y tetrabrick.

Proceso: Lavá estos materiales, dejalos secar y colocalos en el contenedor de “SECOS” en tu domicilio o llévalos a los ecopuntos de la localidad.

Residuos no reciclables: Incluyen restos de comida, pañales, materiales sanitarios y otros desechos que no se pueden reciclar.

Proceso: Depositalos en el contenedor de “HÚMEDOS” en tu hogar.

Colocar los residuos correctamente según el día asignado y hacer uso de los ecopuntos disponibles nos ayudará a mantener una localidad más limpia y sostenible.

¡Gracias por tu colaboración!