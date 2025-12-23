Angostura Informa

Concurso de Precios N°08/2025 – ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96)METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA

Dic 23, 2025

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CONCURSO DE PRECIOS Nº 08/2025.

OBJETO DEL CONCURSO DE PRECIOS: “LA ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96)
METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA –
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LOTE
DENOMINADO MACROLOTE 6 ORDENANZA N° 4249/2025 – SEGÚN ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

EL PRESUPUESTO OFICAL asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 54/100.
($39.897.271,54)

MES Y AÑO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO: Mayo del 2025

LINK DE DESCARAGA DEL PLIEGO:

Concurso-de-precios-Hormigon-finalDescarga

