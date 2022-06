“Charly García”, la muestra fotográfica de Maximiliano Vernazza llega al MAC

El miércoles 15 de junio a las 19 horas será la inauguración de la exposición fotográfica de Maximiliano Vernazza “Charly García”; la misma se realizará en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier, ubicado en Cerro Centinela 325, de la mano de la Subsecretaría de Cultura.

Esta muestra vuelca una exquisita selección de fotografías del músico tomadas por Maximiliano Vernazza y el propio autor explica: “A Charly lo empecé a descubrir allá por el año ’97 cuando me tocó hacerle una nota para la revista GENTE, donde trabajo como reportero gráfico desde ese mismo año. Y a partir de ese momento nació una relación de afecto entre ambos, casi sin que nos diéramos cuenta. Se sabe que García es poco afecto a las fotos, sin embargo, cuando me veía llegar, en cualquier circunstancia, sonreía y ordenaba: ‘El sí, que pase’. Entonces, se armó un código especial entre los dos sin necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo. Él sabía hasta donde yo llegaba. Y yo sacaba hasta donde el sentido común me indicaba. Siempre nos entendimos perfectamente, hasta el día de hoy. Lo ví en buenas y malas. Lo respeté siempre, como personaje y como persona. Estuve a su lado en momentos más que íntimos como la grabación de Kill Gill en New York, giras, cumpleaños, sus habituales vacaciones en Pinamar y Villa Gesell. Hasta llegué a retratarlo con su consentimiento en el baño de ese bunker que fue su departamento de Coronel Díaz y Santa Fe, algo impensado en el Universo Charly. Creo que ahora es momento de presentar mi trabajo para que lo conozca el público y sus fans. Ojalá lo disfruten tanto como yo cuando lo retrato, a pura adrenalina”.

Luego de haber circulado por las salas y Centros Culturales que integran el Corredor Cultural Provincial y, siendo un proyecto avalado por el Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén, la muestra de fotografías de este destacado fotógrafo llega a la sala del MAC.

La entrada es libre y gratuita.