Estimados vecinos de Villa La Angostura: como Intendente quiero informarles personalmente sobre el proceso de situación, respecto al Balneario Municipal Correntoso.

Siempre manifesté públicamente mi postura de recuperar el balneario “Parque Recreativo Correntoso”, predio ocupado ilegalmente por algunos integrantes de la autodenominada “Comunidad Paisil Antriao”.

Como responsable de la administración pública de todos los habitantes de Villa La Angostura, mi primer paso fue entablar el diálogo con los ocupantes del predio, para generar la beneficiosa posibilidad de restitución pacífica del lugar a la Municipalidad de Villa La Angostura, para evitar recurrir a la utilización de la fuerza pública.

Comenzamos así el camino de un acuerdo entre las partes, con ciertas condiciones de uso del lugar y por un tiempo determinado. Pese a las versiones que se publicaron, deben saber que nunca se habló de obsequiar ni reconocer nada que esté fuera de la ley. La intención siempre fue una solución pacífica, en la que algunas de las personas que ocupan el lugar, pudieran concesionar y habilitar correctamente, algunos de los servicios que se pueden prestar en el predio. Todo, siempre dentro de las regulaciones municipales vigentes e iguales, para todo ciudadano.

En ese marco, logramos un diálogo ameno y permanente que auguraba un acuerdo de restitución del predio al municipio.

Junto a nuestra voluntad de mantener la paz general, sumamos los fallos judiciales a favor de la Municipalidad de Villa La Angostura que reafirmaron su titularidad y aceleraron el proceso de un sano acuerdo, con la condición de la restitución del predio, libre de ocupantes y mobiliarios, que no pertenezcan al Municipio.

El plazo para la restitución del predio se cumplió el 23/11/24.

Transcurridos ya dos meses del plazo determinado por la justicia y ante la falta de voluntad de cumplir con lo conversado, por parte de los ocupantes, les informo que he tomado la decisión de:

1- Dar instrucción al Departamento de Legales de la Municipalidad de Villa La Angostura, para que proceda con el cumplimiento de restitución del predio, de acuerdo al fallo judicial establecido.

2- Informar que el balneario Municipal “Parque Recreativo Correntoso” no está habilitado para brindar servicio alguno a aquellas personas que lo visiten. El lugar no cuenta con la seguridad correspondiente en la prestación de servicios que ahí se brindan, de manera ilegal.

Sabemos que allí funcionan:

Proveeduría Sin Habilitación Comercial.

Puestos de Comida Sin Habilitación Comercial.

Confitería Sin Habilitación Comercial.

También quiero reiterar que está terminantemente prohibido acampar.

Por todo lo expuesto, se ratifica que el predio Municipal no está habilitado para brindar servicios de ningún tipo.

Confío en que juntos como sociedad podremos concluir este largo proceso de restitución, de manera pacífica. Villa La Angostura nos necesita unidos para seguir creciendo.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a todos los vecinos por la paciencia, comprensión y tolerancia demostrada durante este proceso. Su actitud responsable y respetuosa ha sido fundamental para poder buscar una solución ordenada a esta situación.

Por último informo que comenzaremos allí, un proceso de recupero del espacio, con nuevas iniciativas y servicios, adecuados a la legislación y normativa vigente y orientadas al disfrute de los vecinos y también de los visitantes, involucrando a instituciones locales, sin fines de lucro, que podrán generar ingresos genuinos para cumplir sus objetivos.

Navegación de entradas