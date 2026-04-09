🥋 Villa La Angostura recibe el Curso de Árbitros ITF 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar del Curso de Árbitros ITF 2026, una capacitación de nivel internacional organizada por la Unión Patagónica de Taekwon-Do.

📅 Sábado 11 de abril

🕘 9:00 hs📍 SUM 186 – Villa La Angostura

El encuentro contará con la presencia del GM Abelardo Benzaquén, Chairman del ITF Umpire Committee, junto a destacados instructores, quienes brindarán una jornada intensiva de formación técnica y reglamentaria.

💥 Una oportunidad única para elevar el nivel y formar parte del arbitraje ITF.

📲 Cupos limitados – ¡Inscribite ahora!