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🥋 Villa La Angostura recibe el Curso de Árbitros ITF 2026

Abr 9, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar del Curso de Árbitros ITF 2026, una capacitación de nivel internacional organizada por la Unión Patagónica de Taekwon-Do.

📅 Sábado 11 de abril

🕘 9:00 hs📍 SUM 186 – Villa La Angostura

El encuentro contará con la presencia del GM Abelardo Benzaquén, Chairman del ITF Umpire Committee, junto a destacados instructores, quienes brindarán una jornada intensiva de formación técnica y reglamentaria.

💥 Una oportunidad única para elevar el nivel y formar parte del arbitraje ITF.

📲 Cupos limitados – ¡Inscribite ahora!

By Prensa Vla

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